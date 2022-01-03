В Колорадо после сильных лесных пожаров неожиданно выпал снег

Источник материала: ОНТ

На пепелище, которое образовалось в Колорадо после разрушительных лесных пожаров, выпал снег. А столбики термометров опустились до -13°С.

Власти призвали людей не экономить на отоплении, а волонтеры раздают обогреватели. Лесные пожары вспыхнули в Колорадо в четверг. Основной причиной называют обрыв проводов и короткое замыкание. Из-за сильного ветра и большого количества сухой травы огонь быстро распространялся. Была объявлена экстренная эвакуация. Без вести пропавшими до сих пор остаются три человека.

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