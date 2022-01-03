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На полигоне бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар

03.01.2022 09:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории полигона твердых бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 января в 12.43 спасателям поступило сообщение о пожаре на площади 60 кв.м на территории полигона твердых бытовых отходов (общая площадь полигона - 2 га) УП "Дзержинское ЖКХ" возле деревни Буда Дзержинского района Минской области. Для тушения задействовали 4 единицы техники и 4 человека предприятия. Подразделения МЧС не привлекались", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 40 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар локализован. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 40 кв.м.
 
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