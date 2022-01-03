В Минске после своего спасения скончался мужчина

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из реки Свислочь вытащили тонувшего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 января в 20.30 спасателям поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на реке Свислочь в Минске по ул. Красноармейской, 36", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1987 года рождения, который в 21.27 скончался в учреждении здравоохранения.-0-