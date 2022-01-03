ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске после своего спасения скончался мужчина

03.01.2022 09:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из реки Свислочь вытащили тонувшего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 января в 20.30 спасателям поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на реке Свислочь в Минске по ул. Красноармейской, 36", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1987 года рождения, который в 21.27 скончался в учреждении здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1987 года рождения, который в 21.27 скончался в учреждении здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
На полигоне бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by