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Два подростка пострадали в ДТП в Брестской области

03.01.2022 10:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Брестской области 2 января в ДТП пострадали два подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Одна авария произошла в Кобрине около полуночи на улице Интернациональной. По предварительной информации, 45-летний местный житель выехал на автомобиле "Тойота" на полосу встречного движения и столкнулся с "Пежо" под управлением 23-летнего жителя района. Водитель, 19-летний и 15-летняя пассажиры "Пежо" госпитализированы.

В этот же день коло 16.00 на 37-м км дороги Барановичи - Гродно ДТП совершила 35-летняя жительница Гродненской области на автомобиле "Шевроле". По предварительной информации, водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В аварии пострадал 12-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. Подростка госпитализировали.-0-

Два подростка пострадали в ДТП в Брестской области

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Одна авария произошла в Кобрине около полуночи на улице Интернациональной. По предварительной информации, 45-летний местный житель выехал на автомобиле "Тойота" на...
 
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