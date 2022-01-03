Два подростка пострадали в ДТП в Брестской области

Источник материала: БелТА

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Брестской области 2 января в ДТП пострадали два подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Одна авария произошла в Кобрине около полуночи на улице Интернациональной. По предварительной информации, 45-летний местный житель выехал на автомобиле "Тойота" на полосу встречного движения и столкнулся с "Пежо" под управлением 23-летнего жителя района. Водитель, 19-летний и 15-летняя пассажиры "Пежо" госпитализированы.

В этот же день коло 16.00 на 37-м км дороги Барановичи - Гродно ДТП совершила 35-летняя жительница Гродненской области на автомобиле "Шевроле". По предварительной информации, водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В аварии пострадал 12-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. Подростка госпитализировали.-0-



