В Бресте очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака

Источник материала: БелТА

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте очевидцы спасли провалившегося под лед 31-летнего рыбака, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Случай произошел 1 января на реке Мухавец в районе дворца водных видов спорта. Ближе к 14.00 в МЧС из милиции передали информацию, что под лед провалился рыбак. До прибытия сотрудников МЧС брестчанина спасли очевидцы. Осмотрев мужчину, бригада скорой медпомощи с диагнозом "переохлаждение" его госпитализировала.

В Брестской области в 2022 году это первый спасенный на воде. В прошлом году на водоемах региона погибли 90 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Были спасены 35 человек, в том числе девять детей.-0-