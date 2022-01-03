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В Бресте очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака

03.01.2022 11:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте очевидцы спасли провалившегося под лед 31-летнего рыбака, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Случай произошел 1 января на реке Мухавец в районе дворца водных видов спорта. Ближе к 14.00 в МЧС из милиции передали информацию, что под лед провалился рыбак. До прибытия сотрудников МЧС брестчанина спасли очевидцы. Осмотрев мужчину, бригада скорой медпомощи с диагнозом "переохлаждение" его госпитализировала.

В Брестской области в 2022 году это первый спасенный на воде. В прошлом году на водоемах региона погибли 90 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Были спасены 35 человек, в том числе девять детей.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Случай произошел 1 января на реке Мухавец в районе дворца водных видов спорта. Ближе к 14.00 в МЧС из милиции передали информацию, что под лед провалился рыбак. До...
 
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