ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск превратился в каток, растет количество гололедных травм. Будьте осторожны!

03.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минск превратился в каток, растет количество гололедных травм. Будьте осторожны!

Осторожно, очень скользко! Количество гололедных травм в Беларуси резко увеличилось. Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в каток.

Сегодня ситуация только ухудшилась. Для многих утро началось с настоящих испытаний. К сожалению, справиться с ними удалось не всем. Как итог – многочисленные ушибы, вывихи, растяжения и переломы. При таких сложных погодных условиях следует быть предельно внимательными. Особенно тем, кто вопреки прогнозам предпочел обувь на каблуках. 

За сутки по стране выросло и количество ДТП. Ситуация на дорогах также очень сложная. В течение дня сегодня – дождь, мокрый снег и гололед.  Объявлен оранжевый уровень опасности.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осторожно, очень скользко! Количество гололедных травм в Беларуси резко увеличилось. Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в каток. Сегодня ситуация...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by