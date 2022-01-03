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Минск превратился в каток, растет количество гололедных травм. Будьте осторожны!
Источник материала: ОНТ
Осторожно, очень скользко! Количество гололедных травм в Беларуси резко увеличилось. Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в каток.
Сегодня ситуация только ухудшилась. Для многих утро началось с настоящих испытаний. К сожалению, справиться с ними удалось не всем. Как итог – многочисленные ушибы, вывихи, растяжения и переломы. При таких сложных погодных условиях следует быть предельно внимательными. Особенно тем, кто вопреки прогнозам предпочел обувь на каблуках.
За сутки по стране выросло и количество ДТП. Ситуация на дорогах также очень сложная. В течение дня сегодня – дождь, мокрый снег и гололед. Объявлен оранжевый уровень опасности.
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Осторожно, очень скользко! Количество гололедных травм в Беларуси резко увеличилось. Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в каток. Сегодня ситуация...
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