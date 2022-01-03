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Сервис оплаты проезда TIX не будет работать с 1 февраля 2022 года

03.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сервис оплаты проезда TIX не будет работать с 1 февраля 2022 года

Пользователям приложения TIX по оплате проезда в общественном транспорте пришло уведомление о том, что с 1 февраля 2022 г. останавливается работа сервиса и завершается опытно-промышленная эксплуатация.



Компания поблагодарила всех пользователей за доверие.

Фото: архив БЕЛТА


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Пользователям приложения TIX по оплате проезда в общественном транспорте пришло уведомление о том, что с 1 февраля 2022 г. останавливается работа сервиса и...
 
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