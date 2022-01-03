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Сервис оплаты проезда TIX не будет работать с 1 февраля 2022 года
Источник материала: ОНТ
Пользователям приложения TIX по оплате проезда в общественном транспорте пришло уведомление о том, что с 1 февраля 2022 г. останавливается работа сервиса и завершается опытно-промышленная эксплуатация.
Компания поблагодарила всех пользователей за доверие.
Фото: архив БЕЛТА
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Пользователям приложения TIX по оплате проезда в общественном транспорте пришло уведомление о том, что с 1 февраля 2022 г. останавливается работа сервиса и...
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