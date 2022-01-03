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Дети в Афганистане находятся в тяжелом положении. Всему виной голод, боевые действия и плохая медицина

03.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети в Афганистане находятся в тяжелом положении. Всему виной голод, боевые действия и плохая медицина

Голод и ограниченный доступ к медицине – в Афганистане в тяжелом положении оказались дети. 

Как сообщает UNISEF, за последние 15 лет в зонах боевых действий в этой стране погибло более 28 тысяч детей. И это худший показатель в мире. Также в Афганистане 50 детей из тысячи в возрасте до пяти лет не выживают. Нет хорошо оснащенной детской больницы. Талибы кризис здравоохранения связывают со сворачиванием программ международной помощи. Также почти 2,5 миллиона афганских детей не доедают. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает об угрозе обострения ситуации и призывает мировое сообщество прийти на помощь семьям, которые вынуждены продавать имущество за еду. 

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Голод и ограниченный доступ к медицине – в Афганистане в тяжелом положении оказались дети.  Как сообщает UNISEF, за последние 15 лет в зонах боевых действий в этой...
 
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