Уникальную коллекцию антикварных игрушек представили на выставке в Бресте. Есть даже дореволюционные экспонаты!

Источник материала: ОНТ

Уникальную коллекцию антикварных и винтажных игрушек представили в Брестском краеведческом музее.

Всего представлено 500 предметов разных эпох. Самые первые – дореволюционные, ручной работы, из бумаги и текстиля. Звезды, шишки, персонажи сказок, на фоне больших «кремлевских» шаров, миниатюрные серии (умещались в тесных коммунальных квартирах) – это уже наследие советской эпохи. Под каждой елкой стояли Снегурочка и Дед Мороз. Чтобы удивить украшениями, перед Новым годом многие предприятия перестраивали производства.

Анна Осипук, научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея: «Можно увидеть, как елочные игрушки на нашей выставке отражали ход исторических событий в СССР, приуроченные к полету человека в космос, посвященные сельхозпродуктам. Например, игрушки "кукуруза", стали активно культивировать при Хрущеве».

Михаил Юркевич, посетитель выставки: «Бусы, алюминиевые плоские игрушки, я помню этими игрушками мама украшала елку. Они очень долго в Советском Союзе были в продаже, даже помню лет 20-30 назад в ЦУМе были специальные прилавки».

Все предметы – из частной коллекции Натальи Ковалевой. Автор собирала их 17 лет, антикварные игрушки отличались хрупкостью, поэтому некоторые пришлось реставрировать. У посетителей выставка вызвала теплые воспоминания из детства – такие новогодние украшения есть далеко не в каждом доме. А сейчас оригинальные изделия снова возвращаются в моду.

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