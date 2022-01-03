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Уникальную коллекцию антикварных игрушек представили на выставке в Бресте. Есть даже дореволюционные экспонаты!
Источник материала: ОНТ
Уникальную коллекцию антикварных и винтажных игрушек представили в Брестском краеведческом музее.
Всего представлено 500 предметов разных эпох. Самые первые – дореволюционные, ручной работы, из бумаги и текстиля. Звезды, шишки, персонажи сказок, на фоне больших «кремлевских» шаров, миниатюрные серии (умещались в тесных коммунальных квартирах) – это уже наследие советской эпохи. Под каждой елкой стояли Снегурочка и Дед Мороз. Чтобы удивить украшениями, перед Новым годом многие предприятия перестраивали производства.
Все предметы – из частной коллекции Натальи Ковалевой. Автор собирала их 17 лет, антикварные игрушки отличались хрупкостью, поэтому некоторые пришлось реставрировать. У посетителей выставка вызвала теплые воспоминания из детства – такие новогодние украшения есть далеко не в каждом доме. А сейчас оригинальные изделия снова возвращаются в моду.
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Уникальную коллекцию антикварных игрушек представили на выставке в Бресте. Есть даже дореволюционные экспонаты!
Уникальную коллекцию антикварных и винтажных игрушек представили в Брестском краеведческом музее. Всего представлено 500 предметов разных эпох. Самые первые –...
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