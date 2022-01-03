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В Литве из-за энергетического кризиса посоветовали гражданам максимально экономить электроэнергию

03.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве из-за энергетического кризиса посоветовали гражданам максимально экономить электроэнергию

Европа вступила в новый год с энергетическими проблемами. Значительно кризис ударил по прибалтийским странам. В Литве правительство и поставщики энергоносителей предложили населению выход – экономить на электричестве. 

Так, Elektrum Lietuva посоветовал гражданам кипятить меньше воды, понижать температуру в комнате до 16 градусов тепла и слушать музыку тише. Среди других рекомендаций – не включать «фоном» телевизор, использовать холодильник и посудомоечную машину только при их полной загрузке.

Такие же проблемы – в Эстонии и Латвии. В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения. В Риге цены на отопление за последние месяцы выросли почти на половину.  

При этом Литва нормировала поставки электричества из нашей страны. На просьбы Латвии и Эстонии снять запрет, Вильнюс отвечает категорическим отказом.

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Европа вступила в новый год с энергетическими проблемами. Значительно кризис ударил по прибалтийским странам. В Литве правительство и поставщики энергоносителей...
 
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