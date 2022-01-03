Серьезное ДТП на слуцкой трассе: погибла девушка, 9 человек пострадали

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова рассказала о смертельной аварии 2 января, пишет auto.onliner.by .

2 января приблизительно в 20:40 на 30-м км Р23 в Узденском районе 27-летний водитель Opel Vivaro направлялся в сторону Слуцка, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Peugeot Boxer, за рулем которого был 24-летний водитель.

24-летняя девушка – пассажир Opel Vivaro – погибла на месте происшествия. Как сообщает СК Беларуси, девушка погибла за день до своего 25-летия.7 пассажиров Peugeot Boxer доставлены в больницу с травмами. Госпитализированы и оба водителя.

Возбуждено уголовное дело.

В ГУ ГАИ МВД напоминают , что из-за неблагоприятных погодных условий всем участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными.

Фото: СК Беларуси

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