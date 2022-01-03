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В Амстердаме на протестующих спустили собак

03.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Амстердаме на протестующих спустили собак

Жестко и со служебными собаками разгоняли антиковидные протесты в Амстердаме. Митингующие отступать не собирались – завязались потасовки с полицией. 

Тысячи протестующих собрались на Музейной площади и прошли шествием по городу. Если хоть кто-то пытался выйти за обозначенный маршрут, на него сразу же спускали собак. Люди требовали снять ограничения, отменить локдаун и открыть магазины и кафе. Все они не работают по решению властей до 14 января. Не проводятся также рождественские ярмарки, нельзя попасть в спортивные залы и культурные заведения. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано работать удаленно.

Во Франции к антипрививочникам присоединились «желтые жилеты». Митингующие требовали у чиновников обещанной социальной поддержки. Протестовали и в Германии. Больше шести тысяч жителей Берлина не выдержали карантинный прессинг и вышли на главные улицы с транспарантами. 

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Жестко и со служебными собаками разгоняли антиковидные протесты в Амстердаме. Митингующие отступать не собирались – завязались потасовки с полицией.  Тысячи...
 
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