В Амстердаме на протестующих спустили собак

Источник материала: ОНТ

Жестко и со служебными собаками разгоняли антиковидные протесты в Амстердаме. Митингующие отступать не собирались – завязались потасовки с полицией.

Тысячи протестующих собрались на Музейной площади и прошли шествием по городу. Если хоть кто-то пытался выйти за обозначенный маршрут, на него сразу же спускали собак. Люди требовали снять ограничения, отменить локдаун и открыть магазины и кафе. Все они не работают по решению властей до 14 января. Не проводятся также рождественские ярмарки, нельзя попасть в спортивные залы и культурные заведения. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано работать удаленно.

Во Франции к антипрививочникам присоединились «желтые жилеты». Митингующие требовали у чиновников обещанной социальной поддержки. Протестовали и в Германии. Больше шести тысяч жителей Берлина не выдержали карантинный прессинг и вышли на главные улицы с транспарантами.

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