Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе автомобиль наехал на лежавшего велосипедиста: мужчина скончался. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"2 января около 18.00 на 5-м км автодороги Н-8463 Клецк - Половковичи - Дубейки водитель 1975 года рождения, двигаясь на автомобиле "Ситроен С4", совершила наезд на лежавшего на проезжей части дороги велосипедиста 1971 года рождения, местного жителя. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.-0-