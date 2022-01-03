ГАИ Минской области за выходные задержала 26 нетрезвых водителей

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные дни правоохранители задержали 26 нетрезвых водителей. Всего в выходные дни стражи дорог выявили более 900 нарушений со стороны участников дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Помимо этого, в минувшие выходные в результате пяти дорожно-транспортных происшествий 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Пресечено 66 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

К административной ответственности привлечены 234 пешехода-нарушителя, 99 из которых находились в нетрезвом состоянии. 93 подвергли себя опасности, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 98 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Во избежание ДТП ГАИ Минской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД, особенно в сложившихся сейчас неблагоприятных погодных условиях. Водителям настоятельно рекомендуют при движении соблюдать скоростной режим, обдумывать каждый маневр и в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных правилами местах, при этом обязательно смотреть по сторонам и не забывать обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.-0-