В Беларуси за первые два дня нового года ГАИ выявила более 160 нетрезвых водителей

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первые два дня текущего года сотрудники Госавтоинспекции выявили 162 нетрезвых водителя, - в авариях погибли три человека. Об этом заявил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первые два дня нового года на дорогах страны в авариях погибли три человека, 32 травмированы. Одна из причин совершения дорожных происшествий - погода. Ее изменчивые факторы сильно влияют на аварийность", - сказал Александр Бруй.

Он также обратил внимание, что с 1 по 10 января проводится комплекс профилактических мероприятий под названием "Пьяному не место на дороге". Они направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушения правил дорожного движения нетрезвыми пешеходами и велосипедистами.

"Призываем всех участников дорожного движения быть максимально осторожными. Учитывая неблагоприятные погодные условия, будьте внимательны, соблюдайте правила и в темное время суток используйте световозвращающие элементы", - добавил Александр Бруй.-0-