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В Западную Европу пришло аномальное потепление до +20°С

03.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Западную Европу пришло аномальное потепление до +20°С

В Западной Европе новый год начался аномальным теплом. В некоторых странах праздник встречали на пляже.

В регионах Франции – до +20°С тепла. Такие жаркие дни в январе выдались впервые за всю историю метеонаблюдений – с 1947-го года. Жарко в Испании и Португалии, намного выше климатической нормы в Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии и даже на туманном Альбионе. Эту аномалию объясняют теплым воздухом, который пришел из Северной Африки. Такие погодные условия увеличивают риск схода лавин, раннего таяния снега и наводнений. Кроме того, от последующих морозов могут погибнуть сельхозкультуры, а значит не будет урожая.

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В Западной Европе новый год начался аномальным теплом. В некоторых странах праздник встречали на пляже. В регионах Франции – до +20°С тепла. Такие жаркие дни в...
 
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