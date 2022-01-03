В Западную Европу пришло аномальное потепление до +20°С

Источник материала: ОНТ

В Западной Европе новый год начался аномальным теплом. В некоторых странах праздник встречали на пляже.

В регионах Франции – до +20°С тепла. Такие жаркие дни в январе выдались впервые за всю историю метеонаблюдений – с 1947-го года. Жарко в Испании и Португалии, намного выше климатической нормы в Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии и даже на туманном Альбионе. Эту аномалию объясняют теплым воздухом, который пришел из Северной Африки. Такие погодные условия увеличивают риск схода лавин, раннего таяния снега и наводнений. Кроме того, от последующих морозов могут погибнуть сельхозкультуры, а значит не будет урожая.

Подписывайтесь на нас в Telegram