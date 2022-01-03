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Котенок пьет воду, а кошка наклоняет его к миске. Только посмотрите, как пушистая мама держит малыша – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео под названием «Пей, не останавливайся» опубликовал
В ролике мама-кошка приучает котенка к здоровому образу жизни – наклоняет малыша к миске с водой.
Пользователей Сети до слез рассмешила строгая мама-кошка:
Фото: Pixabay.com
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Котенок пьет воду, а кошка наклоняет его к миске. Только посмотрите, как пушистая мама держит малыша – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Забавное видео под названием «Пей, не останавливайся» опубликовал ridus.ru. В ролике мама-кошка приучает котенка к здоровому образу жизни – наклоняет малыша к миске с...
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