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Котенок пьет воду, а кошка наклоняет его к миске. Только посмотрите, как пушистая мама держит малыша – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

03.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок пьет воду, а кошка наклоняет его к миске. Только посмотрите, как пушистая мама держит малыша – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Забавное видео под названием «Пей, не останавливайся» опубликовал ridus.ru.

В ролике мама-кошка приучает котенка к здоровому образу жизни – наклоняет малыша к миске с водой.


Пользователей Сети до слез рассмешила строгая мама-кошка:

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео под названием «Пей, не останавливайся» опубликовал ridus.ru. В ролике мама-кошка приучает котенка к здоровому образу жизни – наклоняет малыша к миске с...
 
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