СК сообщил о ходе проверки по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет продолжает проверку по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь.

Как сообщалось ранее, 27-летний мужчина был задержан правоохранителями 31 декабря в 23:10 с признаками сильного опьянения. Житель Речицы оказывал неповиновение, к нему была применена физическая сила. После этого гражданина доставили в РОВД Речицы, а после в рамках медосвидетельствования его повезли в больницу. Мужчине стало плохо при подъезде к больнице. Молодой человек был экстренно доставлен в приемный покой. Несмотря на реанимационные мероприятия и усилия врачей, в 1:20 была констатирована смерть мужчины. Эксперты сделали предварительные выводы: смерть не носила травматического характера.

В настоящее время установлено, что в крови мужчины концентрация этилового спирта составила 4,3 промилле. Также при нем был обнаружен пакетик с марихуаной, это подтвердила химическая экспертиза. То же вещество было обнаружено в моче умершего. В мобильном телефоне молодого человека нашли переписку с интернет-магазином, продающим наркотики. С учетом этих сведений экспертами устанавливается наличие иных психотропных веществ и наркотических средств в его организме.

Следователями устанавливается круг общения умершего. Установлено, что мужчина был фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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