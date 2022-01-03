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СК сообщил о ходе проверки по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет
Как
В настоящее время установлено, что в крови мужчины концентрация этилового спирта составила 4,3 промилле. Также при нем был обнаружен пакетик с марихуаной, это подтвердила химическая экспертиза. То же вещество было обнаружено в моче умершего. В мобильном телефоне молодого человека нашли переписку с интернет-магазином, продающим наркотики. С учетом этих сведений экспертами устанавливается наличие иных психотропных веществ и наркотических средств в его организме.
Следователями устанавливается круг общения умершего. Установлено, что мужчина был фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, он неоднократно привлекался к административной ответственности.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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Следственный комитет продолжает проверку по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь. Как сообщалось ранее, 27-летний мужчина был задержан правоохранителями...
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