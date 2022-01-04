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Иванку и Дональда Трампа-младшего вызвали в прокуратуру
Источник материала: ОНТ
Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп были вызваны в прокуратуру Нью-Йорка (США) в связи с расследованием в отношении бизнеса бывшего президента Соединенных Штатов. Об этом
Дональда Трампа-старшего подозревают в мошенничестве – одна из компаний экс-президента в налоговых отчетах указывала заниженную стоимость, а для получения льгот указывалась более высокую стоимость активов.
Сам Дональд Трамп утверждал, что это дело политически мотивированное.
Фото: instagram.com/ivankatrump
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Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп были вызваны в прокуратуру Нью-Йорка (США) в связи с расследованием в отношении бизнеса бывшего президента Соединенных Штатов....
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