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Иванку и Дональда Трампа-младшего вызвали в прокуратуру

04.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иванку и Дональда Трампа-младшего вызвали в прокуратуру

Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп были вызваны в прокуратуру Нью-Йорка (США) в связи с расследованием в отношении бизнеса бывшего президента Соединенных Штатов. Об этом информирует The New York Times.

Дональда Трампа-старшего подозревают в мошенничестве – одна из компаний экс-президента в налоговых отчетах указывала заниженную стоимость, а для получения льгот указывалась более высокую стоимость активов.

Сам Дональд Трамп утверждал, что это дело политически мотивированное.

Фото: instagram.com/ivankatrump

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Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп были вызваны в прокуратуру Нью-Йорка (США) в связи с расследованием в отношении бизнеса бывшего президента Соединенных Штатов....
 
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