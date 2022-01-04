|
Боевики «Талибана» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана
Источник материала: ОНТ
3 января боевики пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана. Об этом
По версии афганской газеты, виновниками конфликта стали туркменские военнослужащие, которые якобы убили мирного жителя Афганистана.
Другие подробности не приводятся.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 января боевики пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана. Об этом информирует «Газета.ру» со...
|
Архив (Разное)