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Боевики «Талибана» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана

04.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боевики «Талибана» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана

3 января боевики пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на афганское издание Hasht-e subh.

По версии афганской газеты, виновниками конфликта стали туркменские военнослужащие, которые якобы убили мирного жителя Афганистана.

Другие подробности не приводятся.

Фото: Pixabay

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3 января боевики пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» устроили перестрелку с пограничниками Туркменистана. Об этом информирует «Газета.ру» со...
 
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