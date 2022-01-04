Более 400 детей стали участниками благотворительного праздника в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Могилеве" class="one-news__figure-img">

В Беларуси продолжаются новогодние и рождественские праздники – сегодня на сказочное представление в Могилеве собрались более 400 детей со всей области.





Это сироты, воспитанники домов семейного типа и дети с особенностями развития. Для маленьких гостей центр творчества подготовил новогоднюю постановку «Русалочка» и, конечно, много сладостей, персональных подарков. Ребята писали о своих мечтах на открытках. Почитать их можно было на «Елке желаний» – и стать для кого-то добрым волшебником.

На средства, которые собрал областной марафон «Согреем детские сердца», закупили более 1,5 тысячи подарков. Большой вклад участников и в медоборудование, и спецсредства для малышей, которые нуждаются в особом уходе. Благотворительному проекту 10 лет.

В Могилевской области 54 дома семейного типа. И более 400 малышей в них получают родительскую заботу и любовь.

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