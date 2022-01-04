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Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства
Источник материала: ОНТ
Британский принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, решили сменить место жительства. Это произошло через 1,5 года после покупки особняка в Калифорнии (США) за 11 млн фунтов стерлингов,
По сведениям источника, герцог и герцогиня Сассекские не смогли быть по-настоящему счастливыми в этом доме, поэтому и запланировали смену места жительства. Также пара недовольна, где расположен особняк. Гарри и Меган не чувствуют в доме уединения. При этом принц и его жена не хотят уезжать далеко, они присмотрели дом по соседству.
Фото: instagram.com/sussexroyal
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Британский принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, решили сменить место жительства. Это произошло через 1,5 года после покупки особняка в Калифорнии (США) за 11...
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