Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства

Источник материала: ОНТ

Британский принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, решили сменить место жительства. Это произошло через 1,5 года после покупки особняка в Калифорнии (США) за 11 млн фунтов стерлингов, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, герцог и герцогиня Сассекские не смогли быть по-настоящему счастливыми в этом доме, поэтому и запланировали смену места жительства. Также пара недовольна, где расположен особняк. Гарри и Меган не чувствуют в доме уединения. При этом принц и его жена не хотят уезжать далеко, они присмотрели дом по соседству.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Подписывайтесь на нас в Telegram