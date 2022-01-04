«Мы спали, очнулись от падения». Пострадавшие в аварии туристы из России получают необходимую медицинскую помощь

Источник материала: ОНТ

Белорусские медики борются за жизни российских туристов. Сегодня днем в Витебской области перевернулся туристический автобус. В больницу доставлен 41 человек.





Спровоцировал ДТП легковой автомобиль. Он выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом. Водитель «Рено», житель Кричева, погиб на месте. Раненых россиян доставили в Витебскую областную больницу. Пять человек в тяжелом состоянии.

Игорь Шишов: «В основном все спали, мы сидели сзади, спали, только после завтрака ехали».

Татьяна Апурина: «Это были доли секунды, мы все спали, очнулись мы от падения. Соответственно, быстро выбрались из автобуса, кто как мог, но спецслужбы среагировали быстро, организована хорошо медицинская помощь. Сейчас будут размещать на ночёвку».

Среди пострадавших есть дети. На экскурсию в Беларусь ехали жители Рязани, Череповца, Ярославля, Иваново. Они начали путешествие по Беларуси с Орши, в обед должны были приехать в Витебск, а затем – переезд в столицу. Эту ночь все проведут под наблюдением врачей.

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы: «Перепрофилирована часть хирургического отделения для приёма всех пострадавших, всем пациентам оказана помощь, пациенты в основном с травмами челюстно-лицевой области, пациенты с переломами. Несколько сейчас проходят оперативное лечение. Также поступил ребёнок 2013 года рождения, состояние его удовлетворительное».

На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи из Минска. Пострадавшим оказывается и психологическая помощь. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

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