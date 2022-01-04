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«Мы спали, очнулись от падения». Пострадавшие в аварии туристы из России получают необходимую медицинскую помощь
Источник материала: ОНТ
Белорусские медики борются за жизни российских туристов. Сегодня днем в Витебской области перевернулся туристический автобус. В больницу доставлен 41 человек.
Спровоцировал ДТП легковой автомобиль. Он выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом. Водитель «Рено», житель Кричева, погиб на месте. Раненых россиян доставили в Витебскую областную больницу. Пять человек в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть дети. На экскурсию в Беларусь ехали жители Рязани, Череповца, Ярославля, Иваново. Они начали путешествие по Беларуси с Орши, в обед должны были приехать в Витебск, а затем – переезд в столицу. Эту ночь все проведут под наблюдением врачей.
На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи из Минска. Пострадавшим оказывается и психологическая помощь. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.
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«Мы спали, очнулись от падения». Пострадавшие в аварии туристы из России получают необходимую медицинскую помощь
Белорусские медики борются за жизни российских туристов. Сегодня днем в Витебской области перевернулся туристический автобус. В больницу доставлен 41 человек. ...
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