Шесть кредитов, которые можно оформить сейчас, чтобы погасить старые долги

Источник материала: Myfin



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Рефинансирование – это получение кредита в одном банке для погашения кредитов в другом банке. Кредиты внутри одного банка, как правило, не рефинансируются, для них возможна реструктуризация, изменение отдельных условий, кредитные каникулы. Внутри банка это делается по согласованию между заемщиком и кредитором. А для рефинансирования заемщик не берет разрешений в первом банке, а сразу обращается в новый банк и действует согласно его требованиям.

С помощью рефинансирования можно:

поменять величину процентной ставки первоначального кредита;

уменьшить или увеличить срок погашения кредита, а значит – сумму регулярных обязательных платежей;

объединить несколько кредитов с разными условиями в один кредит с одним платежом.

Сейчас белорусские банки принимают для рефинансирования: потребительские кредиты, автокредиты и кредиты на недвижимость, в некоторых случаях – лизинг.

А теперь рассмотрим конкретные предложения для физических лиц и сравним их с нашим последним обзором в августе 2021 года.

Фото: sber-bank.by

Сегодня это самый дешевый из найденных нами кредитов на рефинансирование. Хотя все может измениться – ставка плавающая и зависит от действующей ставки рефинансирования, сейчас, напомним, ставка рефинансирования – 9,25%.

Основные условия:

ставка плавающая, в данный момент – 19,99% (СР + 10,74%);

максимальная сумма – до 20 000 руб.;

максимальный срок погашения – до 5 лет;

обеспечение – неустойка 10% в год.

Требования к получателям кредита:

возраст – от 18 лет на момент получения до 65 лет на дату полного возврата;

постоянная работа не менее 3 месяцев на последнем месте;

Документы для оформления:

паспорт или документ его заменяющий;

договор и иные документы с условиями первого кредита;

справка о сумме неоплаченного остатка по первому кредиту.

Кредит «Socrat» не выдается тем, кто получает доходы от предпринимательской деятельности.

фото: park-city.by

А этот кредит самый предсказуемый в нашем списке благодаря фиксированной процентной ставке.

Условия кредита:

ставка – 20,49%;

сумма от 500 руб. до 15 000 руб. выдается под неустойку;

сумма от 15 001 руб. до 30 000 руб. – с поручительством физического лица;

максимальный срок погашения – 4 года;

Кредит выдается гражданам Беларуси и иностранцам, постоянно живущим и зарегистрированным в Беларуси. Ограничение по возрасту – от 21 года до 65 лет.

Для оформления от заемщика потребуется:

паспорт или заменяющий его документ;

мужчинам призывного возраста нужен военный билет или приписное свидетельство;

справка о доходе за 3 последних месяца по форме Технобанка;

копия первого договора о кредите;

справка о задолженности по первому договору.

Особое достоинство продукта – возможность отсрочки погашения основной суммы на первые 3 месяца.

Условия кредита:

суммы до 10 000 руб. выдаются под неустойку;

для суммы от 10 000,01 руб. до 25 000 руб. нужно еще поручительство физического лица;

ставка плавающая, в данный момент – 20,55% (СР + 11,30%);

максимальный срок – до 5 лет;

кредитные средства могут выдаваться наличными или перечисляться в счет погашения первого кредита.

Требования к клиентам определены так:

кредит предлагается гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство, в возрасте от 21 года и до наступления пенсионного возраста (напомним, что с 1 января 2022 года это 63 года для мужчин и 58 лет – для женщин);

клиенту нужно предоставить справку с места работы о доходе за 3 месяца, но при наличии сведений об отчислениях в базе ФСЗН, для кредитов до 10 тыс. руб., можно обойтись без справки;

Для оформления обязательно предоставляются:

паспорт или вид на жительство;

копия кредитного договора;

справка о задолженности по первому кредиту.

Банк вправе запросить дополнительные документы. Для индивидуальных предпринимателей условия отличаются, ИП предоставляют справки о доходах, документы об уплате налогов.

Фото: Myfin.by

Этот кредит отличается от предыдущей большей ставкой, но допускает и большую сумму заимствования. В данном случае Приорбанк предлагает рефинансирование потребительских кредитов и лизинга

Условия:

максимальная сумма – до 75 000 руб.;

ставка плавающая, в данный момент – 24,9% (СР + 15,65%);

максимальный срок – до 5 лет;

обеспечение – только неустойка, поручительство и залог не нужны;

Требования к заемщикам примерно такие же как по предыдущим продуктам, но есть некоторые отличия:

возраст – от 22 до 65 лет;

постоянная работа в течение 4 последних месяцев;

доход за последние 3 месяца – не ниже 300 руб.

Документы для оформления:

паспорт или вид на жительство;

справка об остатке по предыдущему кредиту или лизингу.

От ИП также требуют документы по уплате налогов.

Фото: Myfin.by

Кредит с еще большей ставкой, но еще более лояльными условиями.

Основные параметры зависят от суммы кредита:

Сумма до 25 000 руб.

ставка 29,99% (ставка по кредиту овернайт (СКО) + 19,74%);

обеспечение – неустойка;

ставка 26,99% (СКО + 16,74%);

обеспечение – неустойка и поручительство.

Сумма от 25 001 руб. до 50 000 руб.:

ставка 26,99% (СКО + 16,74%);

обеспечение – неустойка и поручительство.

Требования к заемщикам такие:

гражданство или вид на жительство в Беларуси;

возраст – от 18 до 68 лет;

постоянная работа не менее 3 месяцев;

Кредит доступен для ИП.

Требования к документам обычные:

паспорт или заменяющий его документ;

справка о доходе для кредитов свыше 10 000 руб., тем, кто получает зарплату на карту Банка Дабрабыт справка не нужна при любой сумме.

Этот кредит был бы лидером списка благодаря минимальной ставке, но у него есть некоторые ограничения.

Но сразу основный условия:

ставка плавающая – в данный момент 18,50 % (1,805 * СКО);

максимальный срок – до 7 лет;

максимальная сумма рассчитывается индивидуально;

обеспечением может быть неустойка и поручительство физлиц.

Остальные условия подобны описанным для других кредитов.

А вот ограничения таковы:

рефинансированию подлежат только потребительские кредиты и овердрафты, которые были получены не менее 1 года назад;

после рефинансирования овердрафт прекращает свое действие, клиент может только гасить оставшуюся сумму.

Сравнительная таблица

Название банка и кредита Максимальный срок и ставка Сбер Банк,

Потребительский кредит на рефинансирование «Socrat» до 5 лет

19,99% (СР + 10,74%) Технобанк,

«Рефинансирование кредитов» до 4 лет

20,49% Франсабанк,

Кредит на рефинансирование «Возможно всё!» до 5 лет

20,55% (СР + 11,30%) Приорбанк,

«Рефинансирование кредитов других банков» до 5 лет

24,9% (СР + 15,65%) Дабрабыт,

«Рефинансирование кредитов других банков» до 5 лет

29,99% (СКО + 19,74%)

или

26,99% (СКО + 16,74%) Белинвестбанк,

«Трейд ин» до 7 лет

18,50% (1,805 * СКО)

Резюме

За последние четыре месяца предложение кредитов на рефинансирование принципиально не изменилось. Некоторые варианты даже подешевели. Но год и более назад банки предлагали больше таких продуктов. Заметим также, что почти все ставки по этим продуктам плавающие, потому цена кредита может мгновенно измениться вслед за ставками рефинансирования Нацбанка или ставкой по кредитам овернайт.

Сроки рефинансирования по актуальным предложениям – не более 5 лет. потому вряд ли получится снизить платежи по кредиту на недвижимость с погашением за 10-15 лет, можно только погасить его скорее и тем самым уменьшить общую переплату.