Шесть кредитов, которые можно оформить сейчас, чтобы погасить старые долги

Рефинансирование – это получение кредита в одном банке для погашения кредитов в другом банке. Кредиты внутри одного банка, как правило, не рефинансируются, для них возможна реструктуризация, изменение отдельных условий, кредитные каникулы. Внутри банка это делается по согласованию между заемщиком и кредитором. А для рефинансирования заемщик не берет разрешений в первом банке, а сразу обращается в новый банк и действует согласно его требованиям.
Сегодня это самый дешевый из найденных нами кредитов на рефинансирование. Хотя все может измениться – ставка плавающая и зависит от действующей ставки рефинансирования, сейчас, напомним, ставка рефинансирования – 9,25%.
Основные условия:
ставка плавающая, в данный момент – 19,99% (СР + 10,74%);
максимальная сумма – до 20 000 руб.;
максимальный срок погашения – до 5 лет;
обеспечение – неустойка 10% в год.
Требования к получателям кредита:
возраст – от 18 лет на момент получения до 65 лет на дату полного возврата;
постоянная работа не менее 3 месяцев на последнем месте;
Документы для оформления:
паспорт или документ его заменяющий;
договор и иные документы с условиями первого кредита;
справка о сумме неоплаченного остатка по первому кредиту.
Кредит «Socrat» не выдается тем, кто получает доходы от предпринимательской деятельности.
Особое достоинство продукта – возможность отсрочки погашения основной суммы на первые 3 месяца.
Условия кредита:
суммы до 10 000 руб. выдаются под неустойку;
для суммы от 10 000,01 руб. до 25 000 руб. нужно еще поручительство физического лица;
ставка плавающая, в данный момент – 20,55% (СР + 11,30%);
максимальный срок – до 5 лет;
кредитные средства могут выдаваться наличными или перечисляться в счет погашения первого кредита.
Требования к клиентам определены так:
кредит предлагается гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство, в возрасте от 21 года и до наступления пенсионного возраста (напомним, что с 1 января 2022 года это 63 года для мужчин и 58 лет – для женщин);
клиенту нужно предоставить справку с места работы о доходе за 3 месяца, но при наличии сведений об отчислениях в базе ФСЗН, для кредитов до 10 тыс. руб., можно обойтись без справки;
Для оформления обязательно предоставляются:
паспорт или вид на жительство;
копия кредитного договора;
справка о задолженности по первому кредиту.
Банк вправе запросить дополнительные документы. Для индивидуальных предпринимателей условия отличаются, ИП предоставляют справки о доходах, документы об уплате налогов.
Этот кредит был бы лидером списка благодаря минимальной ставке, но у него есть некоторые ограничения.
Но сразу основный условия:
ставка плавающая – в данный момент 18,50 % (1,805 * СКО);
максимальный срок – до 7 лет;
максимальная сумма рассчитывается индивидуально;
обеспечением может быть неустойка и поручительство физлиц.
Остальные условия подобны описанным для других кредитов.
А вот ограничения таковы:
рефинансированию подлежат только потребительские кредиты и овердрафты, которые были получены не менее 1 года назад;
после рефинансирования овердрафт прекращает свое действие, клиент может только гасить оставшуюся сумму.
Сравнительная таблица
Название банка и кредита
Максимальный срок и ставка
Сбер Банк, Потребительский кредит на рефинансирование «Socrat»
до 5 лет 19,99% (СР + 10,74%)
Технобанк, «Рефинансирование кредитов»
до 4 лет 20,49%
Франсабанк, Кредит на рефинансирование «Возможно всё!»
до 5 лет 20,55% (СР + 11,30%)
Приорбанк, «Рефинансирование кредитов других банков»
до 5 лет 24,9% (СР + 15,65%)
Дабрабыт, «Рефинансирование кредитов других банков»
до 5 лет 29,99% (СКО + 19,74%) или 26,99% (СКО + 16,74%)
Белинвестбанк, «Трейд ин»
до 7 лет 18,50% (1,805 * СКО)
Резюме
За последние четыре месяца предложение кредитов на рефинансирование принципиально не изменилось. Некоторые варианты даже подешевели. Но год и более назад банки предлагали больше таких продуктов. Заметим также, что почти все ставки по этим продуктам плавающие, потому цена кредита может мгновенно измениться вслед за ставками рефинансирования Нацбанка или ставкой по кредитам овернайт.
Сроки рефинансирования по актуальным предложениям – не более 5 лет. потому вряд ли получится снизить платежи по кредиту на недвижимость с погашением за 10-15 лет, можно только погасить его скорее и тем самым уменьшить общую переплату.