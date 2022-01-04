Микроавтобус насмерть сбил пешехода в Минском районе

Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло 3 января на 27-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Минском районе, сообщили БЕЛТА в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, около 19.45 водитель 43 лет, уроженец Гродно, на маршрутном автомобиле "Мерседес-Бенц Спринтер" двигался в направлении Гродно в правой полосе движения. В какой-то момент он заметил, что справа налево по ходу его движения пешеход на корточках пытается переползти проезжую часть дороги. Избежать наезда на мужчину не удалось. Пешеход 1962 года рождения, уроженец Минского района, от полученных травм скончался на месте происшествия. Он не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.

На автомобиле установлены зимние шины. В салоне маршрутного транспортного средства находились пассажиры, пострадавших среди них нет.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает уязвимым участникам дорожного движения, что использование световозвращающих элементов на одежде снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6-8 раз. Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 км/ч с использованием ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 м, что не дает ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель имеет возможность заметить его с расстояния, превышающего 150 м.

"По-прежнему основные причины дорожно-транспортных происшествий - неправильный выбор скорости в сложившихся погодно-дорожных условиях, недисциплинированность пешеходов, невнимательность водителей при проезде перекрестков и маневрировании, - отметили в ведомстве. - Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщите в дежурную часть на телефонную линию 102".-0-