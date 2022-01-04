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Опубликована новая редакция Налогового кодекса: вот что изменилось!

04.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликована новая редакция Налогового кодекса: вот что изменилось!

Закон от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» опубликован на Национальном правовом портале.

Изменения, которые внесены в Налоговый кодекс, составили более 200 страниц. Нналог на профессиональный доход, изменения ставок единого налога для ИП, налога за сдачу квартир и недвижимости и другие новшества появились в Кодексе.

В частности, повысятся налоги для ремесленников – до 62 руб. в год, понизятся для агроусадеб – их выплаты теперь составят 31 руб.  

Подробнее о том, какие изменения появились в новой редакции Налогового кодекса, читайте на сайте pravo.by.

Фото: архив БЕЛТА

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Закон от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» опубликован на Национальном правовом портале. Изменения, которые внесены в Налоговый...
 
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