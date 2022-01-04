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Опубликована новая редакция Налогового кодекса: вот что изменилось!
Источник материала: ОНТ
Закон от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»
Изменения, которые внесены в Налоговый кодекс, составили более 200 страниц. Нналог на профессиональный доход,
В частности,
Подробнее о том, какие изменения появились в новой редакции Налогового кодекса, читайте на сайте
Фото: архив БЕЛТА
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Закон от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» опубликован на Национальном правовом портале. Изменения, которые внесены в Налоговый...
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