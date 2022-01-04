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В Оршанском районе правоохранители изъяли более 50 кг насвая

04.01.2022 13:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе изъята крупная партия насвая, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Вблизи поселка Высокое сотрудники ОГАИ Оршанского РУВД остановили для проверки грузовую иномарку. Автомобилем управлял 24-летний житель Гродно. Внимание милиционеров привлекли стоящие в кабине коробки, внутри которых находилось 18 пакетов с веществом зеленого цвета.

По результатам экспертизы Оршанского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, представленное на исследование вещество массой более 50 кг - насвай. Водитель пояснил, что некурительную смесь он вез из Москвы в Минск. Приблизительная стоимость содержимого коробок - около Br5 тыс.

Насвай изъят. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вблизи поселка Высокое сотрудники ОГАИ Оршанского РУВД остановили для проверки грузовую иномарку. Автомобилем управлял 24-летний житель Гродно. Внимание...
 
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