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Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 4 января 2022

04.01.2022 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0151 рубля до 2.5741, что составило 0.59%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0293 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0068 (0.23%), на 4 января 2022 курс составил 2.909. По итогам месяца евро вырос на 0.0388 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0036 рублей (0.1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0128 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
85 585 100 22 692 800 34 155 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.51 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.62. Евро можно было продать в диапазоне 2.77 – 2.907 рублей, купить – 2.913 – 2.966.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей),
  • EUR/USD=1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар),
  • EUR/RUB=85 (85 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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4 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5741, курс евро 2.909, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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