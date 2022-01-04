Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 4 января 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0151 рубля до 2.5741, что составило 0.59%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0293 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0068 (0.23%), на 4 января 2022 курс составил 2.909. По итогам месяца евро вырос на 0.0388 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0036 рублей (0.1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0128 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 85 585 100 22 692 800 34 155 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.51 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.62. Евро можно было продать в диапазоне 2.77 – 2.907 рублей, купить – 2.913 – 2.966.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей),

=75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей), EUR/USD =1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар),

=1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар), EUR/RUB =85 (85 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.