Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 4 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0151 рубля до 2.5741,
что составило 0.59%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0293 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0068 (0.23%), на 4 января 2022 курс составил 2.909. По итогам месяца
евро вырос на 0.0388 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0036 рублей (0.1%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0128 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
85 585 100
22 692 800
34 155 500
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.51 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.62.
Евро можно было продать в диапазоне 2.77 – 2.907 рублей, купить – 2.913 – 2.966.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.3 (стоимость 1 доллара равна 75.3 российских рублей),