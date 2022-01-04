Россиянин при попытке купить электрокар стал жертвой мошенника из Мозыря

Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили БЕЛТА в СК.

В правоохранительные органы обратился 38-летний гражданин России и сообщил, что его обманул 29-летний житель Мозыря.

"Мужчина рассказал, что в мае 2021 года он решил приобрести автомобиль Tesla в Америке. При этом для осуществления доставки и таможенного оформления ему порекомендовали 29-летнего мужчину. Потерпевший согласился и договорился с местным жителем об оказании услуг. Для этого последний попросил перевести денежные средства в размере $4 тыс., пояснив, что деньги пойдут на оформление и растаможку автомобиля. Через некоторое время потерпевший перевел еще $1,1 тыс. для тех же целей. На протяжении нескольких месяцев мужчина автомобиль так и не получил, а сроки постоянно затягивались, тогда он обратился в милицию", - отметили следователи.

Оперативно подозреваемый был установлен. Мужчина раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок отсутствием денег. Он также рассказал, что на протяжении нескольких месяцев придумывал отговорки для потерпевшего, чтобы оттянуть время.

Установлено, что это не единственный эпизод преступной деятельности подозреваемого. Обманным путем он также завладел деньгами 36-летнего мужчины, под предлогом поставки автомобильных запчастей.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-