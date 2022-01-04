Курсы валют на 05.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5741 0.0151 1 USD Евро 2.909 0.0068 1 EUR Российский рубль 3.4415 0.0036 100 RUB Гривна 9.4293 0.0497 100 UAH Тенге 5.9175 0.0347 1000 KZT Юань 4.0382 0.0121 10 CNY

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