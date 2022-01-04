Минчанин приговорен к 4 годам колонии за возведение баррикад и участие в массовых беспорядках

Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и за возведение баррикад, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя поддержала прокуратура Московского района Минска.

Как установлено, фигурант в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении столичных улиц Куйбышева, Сурганова и Л.Беды принял активное участие в массовых беспорядках. Вместе с другими людьми он возводил баррикады, в том числе путем демонтажа элементов благоустройства придорожной территории. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не отреагировал.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор: 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.-0-