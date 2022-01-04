Джо Байден снова еле удержался на ногах на трапе своего самолета

Источник материала: ОНТ

Едва устоял на ногах! Президент США Джо Байден снова с трудом преодолел трап своего самолета.





Вернувшегося из отпуска лидера страны погода встречала сильной метелью. Из-за этого самолет вынужденно совершил посадку не в аэропорту, а на военной базе. Снежный буран глава Белого дома пытался переждать, однако через полчаса после приземления все же покинул борт. Байден с большим трудом спускался и держал равновесие. При этом никто из сопровождающих не страховал президента. На этот раз обошлось без падений, но коллекция с Байденом на трапе самолета все-таки пополнились новым мемом.

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