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Новым гендиректором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова

04.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новым гендиректором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова

4 января министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич представил коллективу театра нового генерального директора – Екатерину Дулову.

Она сменила на этой должности Вячеслава Гарбузова, который возглавлял Большой театр с мая 2021 года.

Ранее Дулова занимала должность ректора Белорусской государственной академии музыки. Доктор искусствоведения, профессор, авторитетный руководитель, входит в состав Конституционной комиссии.

Фото: ОНТ

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4 января министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич представил коллективу театра нового генерального директора – Екатерину Дулову. Она сменила на этой...
 
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