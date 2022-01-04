Новым гендиректором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова

Источник материала: ОНТ

4 января министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич представил коллективу театра нового генерального директора – Екатерину Дулову.

Она сменила на этой должности Вячеслава Гарбузова, который возглавлял Большой театр с мая 2021 года.

Ранее Дулова занимала должность ректора Белорусской государственной академии музыки. Доктор искусствоведения, профессор, авторитетный руководитель, входит в состав Конституционной комиссии.

Фото: ОНТ

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