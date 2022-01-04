|
Как реагировать на комплимент, чтобы не выдать низкую самооценку? Есть одна простая фраза!
Источник материала: ОНТ
Специалисты утверждают, что большинство людей не умеют принимать комплименты. В ответ на похвалу они отшучиваются или даже оправдываются. Объясняется это низкой самооценкой человека либо недоверием к собеседнику. Как правильно реагировать на комплименты, знает психолог Павел Зыгмантович.
Подробности смотрите в видео:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты утверждают, что большинство людей не умеют принимать комплименты. В ответ на похвалу они отшучиваются или даже оправдываются. Объясняется это низкой...
|
Архив (Разное)