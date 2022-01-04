Как реагировать на комплимент, чтобы не выдать низкую самооценку? Есть одна простая фраза!

Источник материала: ОНТ

Специалисты утверждают, что большинство людей не умеют принимать комплименты. В ответ на похвалу они отшучиваются или даже оправдываются. Объясняется это низкой самооценкой человека либо недоверием к собеседнику. Как правильно реагировать на комплименты, знает психолог Павел Зыгмантович.

Павел Зыгмантович, психолог: «Начните с простого. Выучите фразу «спасибо, мне очень приятно», а потом прокрутите ее у себя в голове раз 5-8 в буквальном смысле».

Подробности смотрите в видео:





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