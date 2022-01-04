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Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга объявил об изменениях в тренерском штабе. На должность главного тренера назначен Роман Ротенберг.
На этом посту спортивный функционер сменит Валерия Брагина, который тем не менее останется в штабе помощником. Первый матч в качестве главного тренера Роман Ротенберг проведет сегодня против «Куньлуня». 40-летний специалист является и генеральным директором клуба. Роман Ротенберг – также первый вице-президент Федерации хоккея России и входит в руководство КХЛ. Он возглавлял штаб сборной России, выигравшей золото Олимпиады в 2018-м году.
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Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга объявил об изменениях в тренерском штабе. На должность главного тренера назначен Роман Ротенберг. На этом посту спортивный...
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