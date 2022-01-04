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Что обязательно должно быть на столе в Сочельник перед Рождеством и что нельзя готовить?

04.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что обязательно должно быть на столе в Сочельник перед Рождеством и что нельзя готовить?

Рождество Христово – один из главных праздников христиан. У него есть свои кулинарные традиции. В Сочельник ­– вечер 6 января перед праздником, или Святой вечер – принято готовить постный стол. Верующие еще воздерживаются от скоромной пищи. Рассказываем, что обязательно должно быть на столе в рождественский Сочельник, а что категорически запрещено готовить.

Что нужно готовить к Сочельнику?

Кутья, или Сочиво


Фото:depositphotos.com

С праздничной кутьи начинается ужин. Она – символ единения с Богом и миром умерших. Поэтому кутью принято оставлять на ночь для тех, кого уже нет с нами. \

Как готовить кутью – на одну порцию: промойте полстакана пшеничной крупы, залейте 3-мя стаканами холодной воды, посолите и доведите до кипения. Варите до готовности, откиньте на сито, остудите. Стакан мака промойте и залейте кипятком на 2-3 часа. Затем слейте воду и кофемолкой разотрите мак, чтобы выступило маковое молочко. Горсть изюма промойте, залейте кипятком на 15 мин, слейте жидкость. Горсть орехов (фундук, грецкие, миндаль) измельчите. 2 ст. л. меда разведите в кипяченой воде 2:1. Все ингредиенты соедините и перемешайте.

Узвар


Фото:depositphotos.com

Второе блюдо, которое обязательно должно быть на столе в Сочельник. Узваром запивают кутью.

Как готовить узвар: 200 г сахара растворите в 4 л кипящей воды. Положите 400 г промытых сушеных яблок, груш, слив, вишни, изюма, приблизительно в равных количествах каждого. Доведите до кипения, остудите, добавьте 3-4 ст. ложки сока половины лимона. Дайте настояться 2-3 часа.

Хлеб


Фото:depositphotos.com

Обязательно ставят на праздничный стол, независимо от того, едят его или нет. Хлеб – символ объединения семьи, рода. 

Что нельзя ставить на стол в рождественский Сочельник?

  • Молоко, мясо, яйца, продукты животного происхождения.
  • Экзотические продукты.
  • Морепродукты, рыбу.
  • Алкоголь.

 Главное фото: depositphotos.com

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Рождество Христово – один из главных праздников христиан. У него есть свои кулинарные традиции. В Сочельник ­– вечер 6 января перед праздником, или Святой вечер –...
 
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