Что обязательно должно быть на столе в Сочельник перед Рождеством и что нельзя готовить?

Источник материала: ОНТ

Рождество Христово – один из главных праздников христиан. У него есть свои кулинарные традиции. В Сочельник ­– вечер 6 января перед праздником, или Святой вечер – принято готовить постный стол. Верующие еще воздерживаются от скоромной пищи. Рассказываем, что обязательно должно быть на столе в рождественский Сочельник, а что категорически запрещено готовить.

Что нужно готовить к Сочельнику?

Кутья, или Сочиво



Фото: depositphotos.com

С праздничной кутьи начинается ужин. Она – символ единения с Богом и миром умерших. Поэтому кутью принято оставлять на ночь для тех, кого уже нет с нами. \

Как готовить кутью – на одну порцию: промойте полстакана пшеничной крупы, залейте 3-мя стаканами холодной воды, посолите и доведите до кипения. Варите до готовности, откиньте на сито, остудите. Стакан мака промойте и залейте кипятком на 2-3 часа. Затем слейте воду и кофемолкой разотрите мак, чтобы выступило маковое молочко. Горсть изюма промойте, залейте кипятком на 15 мин, слейте жидкость. Горсть орехов (фундук, грецкие, миндаль) измельчите. 2 ст. л. меда разведите в кипяченой воде 2:1. Все ингредиенты соедините и перемешайте.

Узвар



Фото: depositphotos.com

Второе блюдо, которое обязательно должно быть на столе в Сочельник. Узваром запивают кутью.

Как готовить узвар: 200 г сахара растворите в 4 л кипящей воды. Положите 400 г промытых сушеных яблок, груш, слив, вишни, изюма, приблизительно в равных количествах каждого. Доведите до кипения, остудите, добавьте 3-4 ст. ложки сока половины лимона. Дайте настояться 2-3 часа.

Хлеб



Фото: depositphotos.com

Обязательно ставят на праздничный стол, независимо от того, едят его или нет. Хлеб – символ объединения семьи, рода.

Что нельзя ставить на стол в рождественский Сочельник?

Молоко, мясо, яйца, продукты животного происхождения.

Экзотические продукты.

Морепродукты, рыбу.

Алкоголь.

Главное фото: depositphotos.com

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