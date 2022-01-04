Источник материала: ОНТ

Профсоюзы шахтеров в Польше снова блокируют поставки угля на электростанции. Это уже второй виток забастовки.





Рабочие добиваются выплаты компенсаций за переработки с начала августа прошлого года, и повышения зарплат за их тяжелый труд. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований, превышает 30 миллионов долларов. Протест проводится на разных шахтах крупнейшей в стране Польской горнодобывающей группы. Шахтеры блокируют погрузку угля и выезд составов за территорию предприятий. В осенне-зимнем сезоне из шахт группы в месяц выезжают в среднем около тысячи поездов с углем. Этот протест продлится два дня. В конце года такая же акция длилась ровно сутки. Следующий раунд переговоров намечен на 10 января.

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