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Анатолий Глаз: В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос
В МИД заявили о поддержке такого заявления.
Глаз также напомнил, что первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием Беларусь. 25 лет исполнилось в конце ноября 2021 года со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории республики.
Фото: БЕЛТА
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Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА, сказал, что в Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих...
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