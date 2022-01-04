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Анатолий Глаз: В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана

04.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Глаз: В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА, сказал, что в Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

В МИД заявили о поддержке такого заявления. 

Глаз также напомнил, что первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием Беларусь. 25 лет исполнилось в конце ноября 2021 года со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории республики.

Фото: БЕЛТА

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Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА, сказал, что в Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих...
 
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