Анатолий Глаз: В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА , сказал, что в Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

В МИД заявили о поддержке такого заявления.

Глаз также напомнил, что первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием Беларусь. 25 лет исполнилось в конце ноября 2021 года со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории республики.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram