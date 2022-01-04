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Луцкий: жизнь в стране поменялась, время диктует правила – в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции
Источник материала: ОНТ
Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время семинара по подготовке к референдуму, который прошел сегодня в Миноблисполкоме высказался о том, что время диктует правила, общество в странах меняется, поэтому в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции,
Действующая Конституция без потрясений и шоков обеспечила историческое развитие Беларуси, сказал Луцкий. Были созданы возможности для развития экономики, в том числе и благодаря сильной государственной власти.
Луцкий подчеркнул, что у населения республики четкая гражданская позиция – оно активно политически. Люди интересуются разными направлениями, но по большей части – социальными гарантиями.
Фото: БЕЛТА
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Луцкий: жизнь в стране поменялась, время диктует правила – в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции
Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время семинара по подготовке к референдуму, который прошел сегодня в Миноблисполкоме высказался о том,...
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