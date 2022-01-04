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Легковушка сбила подростка у автобусной остановки в Бресте

04.01.2022 14:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадал несовершеннолетний, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел 3 января около 17.00 на ул.Речицкой. Напротив дома 64 автомобиль "Опель" под управлением 38-летней брестчанки наехал на 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. По предварительной информации, школьник увидел приближающийся автобус и торопился на остановку общественного транспорта.

Подросток получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции обратили внимание водителей на необходимость проявлять повышенную бдительность на дороге в период школьных каникул, тем более при сложившихся сложных погодных условиях. Сотрудники милиции также призвали родителей ежедневно проводить с детьми беседы о безопасном поведении на дороге, проверять наличие у них световозвращающих элементов, контролировать нахождение детей на улице.

С начала 2022 года на дорогах Брестской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка получили травмы различной степени тяжести.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Автомобиль "Опель" под управлением 38-летней брестчанки наехал на 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. По предварительной...
 
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