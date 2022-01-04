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Минчанин поджег автомобиль соседа
Источник материала: БелТА
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 44-летнего жителя Минска, который совершил поджог машины соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сообщение о том, что в частном секторе по пер.Самарскому горит иномарка, поступило в милицию и спасателям. Позже с заявлением по факту поджога обратился 65-летний владелец автомобиля Renault Duster. Сумма ущерба составила Br42 тыс.", - рассказали в ведомстве.
Оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы установили, что к поджогу причастен 44-летний минчанин.
"Задержанный пояснил, что ночью возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя рядом с припаркованной возле дома машиной соседа, мужчина вспомнил о своих обидах на последнего и решил ему отомстить. Дома минчанин взял канистру с бензином, вернулся к иномарке, разлил топливо между капотом и лобовым стеклом и поджег", - добавили в ГУВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.-0-
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Оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы установили, что к поджогу причастен 44-летний минчанин.
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