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Минчанин поджег автомобиль соседа

04.01.2022 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 44-летнего жителя Минска, который совершил поджог машины соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сообщение о том, что в частном секторе по пер.Самарскому горит иномарка, поступило в милицию и спасателям. Позже с заявлением по факту поджога обратился 65-летний владелец автомобиля Renault Duster. Сумма ущерба составила Br42 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы установили, что к поджогу причастен 44-летний минчанин.

"Задержанный пояснил, что ночью возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя рядом с припаркованной возле дома машиной соседа, мужчина вспомнил о своих обидах на последнего и решил ему отомстить. Дома минчанин взял канистру с бензином, вернулся к иномарке, разлил топливо между капотом и лобовым стеклом и поджег", - добавили в ГУВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы установили, что к поджогу причастен 44-летний минчанин.
 
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