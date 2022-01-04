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Легковушки столкнулись в Могилевском районе, спасатели деблокировали одного из водителей

04.01.2022 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе произошло ДТП, спасатели деблокировали водителя легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с наличием пострадавших возле д.Быстрик на трассе Могилев - Славгород поступило спасателям 4 января в 11.36. Участниками аварии стали два легковых автомобиля "БМВ" и "Опель Зафира". В последнем находилась семья из Гомельской области. Водитель и его дочь не пострадали, а женщина получила ушибы, однако от госпитализации отказалась.

Хозяин "БМВ", житель Чаусского района 1996 года рождения, оказался зажат в автомобиле. Работниками МЧС при помощи специального инструмента он был деблокирован. С различными травмами мужчина госпитализирован в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Причина аварии устанавливается.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с наличием пострадавших возле д.Быстрик на трассе Могилев - Славгород поступило спасателям 4 января в 11.36.
 
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