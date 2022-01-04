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Житель Мстиславля при растопке печи нарушил требования безопасности: погибла его мать

04.01.2022 15:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нарушение требований пожарной безопасности стоило мужчине жизни пожилой матери. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, утром 30 декабря мужчина приехал к пожилой матери. Поскольку 92-летней женщине было тяжело передвигаться, он ежедневно привозил продукты и помогал по дому. Мужчина растопил печь, подождал, пока догорят угли, и уехал на работу. Вернувшись спустя 4 часа, он увидел, что горят доски пола в доме и сильно задымлена комната. Местный житель самостоятельно потушил возгорание и обнаружил тело матери без признаков жизни.

Предварительной причиной возгорания стали выпавшие из печи угли.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи. Назначено проведение ряда экспертных исследований.

Мстиславским районным отделом Следственного комитета в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По данным следствия, утром 30 декабря мужчина приехал к пожилой матери. Поскольку 92-летней женщине было тяжело передвигаться, он ежедневно привозил продукты и...
 
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