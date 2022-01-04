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Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством: традиции и приметы
Источник материала: ОНТ
6 января отмечается рождественский Сочельник. В этот день православные христиане готовятся к большому празднику – Рождеству Христову. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о приметах и традициях Сочельника.
Традиции рождественского Сочельника
С утра в этот день хозяйки убираются в доме, а затем начинают готовить праздничные яства на Рождество. Их должно быть 12. В Сочельник еще
Хозяйки оформляют праздничный стол – застилают его новой скатертью, кладут под нее пучок сена – символ яслей, где родился Иисус. В центре ставят букет из еловых веток, свечи, размещают праздничные блюда. Их оставляют на ночь для умерших родственников.
Раньше в Сочельник молодежь собиралась компаниями, все переодевались в костюмы животных, ходили по домам и пели колядки. Важный атрибут – Вифлеемская звезда, ее делали из из цветной бумаги, лент, а в центре была икона. Колядующим принято давать выпечку, конфеты, деньги.
Распространены были гадания в ночь с 6 на 7 января. Также обязательно нужно попросить прощения у тех, кого обидели, и простить всех.
Что нельзя делать в Сочельник?
Приметы Сочельника
1. Нужно вечером зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.
2. Нельзя надевать одежду темного цвета, иначе год пройдет в слезах.
3. Иней на деревьях в Сочельник – к хорошему урожаю.
4. Если в этот день увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно непременно сбудется.
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6 января отмечается рождественский Сочельник. В этот день православные христиане готовятся к большому празднику – Рождеству Христову. Рассказываем, что можно и...
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