ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством: традиции и приметы

04.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством: традиции и приметы

6 января отмечается рождественский Сочельник. В этот день православные христиане готовятся к большому празднику – Рождеству Христову. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о приметах и традициях Сочельника.

Традиции рождественского Сочельника

С утра в этот день хозяйки убираются в доме, а затем начинают готовить праздничные яства на Рождество. Их должно быть 12. В Сочельник еще соблюдается строгий пост, есть можно кутью, хлеб, а пить – узвар. Верующие посещают богослужение в храмах – литургию и всенощное бдение. 

Хозяйки оформляют праздничный стол – застилают его новой скатертью, кладут под нее пучок сена – символ яслей, где родился Иисус. В центре ставят букет из еловых веток, свечи, размещают праздничные блюда. Их оставляют на ночь для умерших родственников.

Раньше в Сочельник молодежь собиралась компаниями, все переодевались в костюмы животных, ходили по домам и пели колядки. Важный атрибут – Вифлеемская звезда, ее делали из из цветной бумаги, лент, а в центре была икона. Колядующим принято давать выпечку, конфеты, деньги.

Распространены были гадания в ночь с 6 на 7 января. Также обязательно нужно попросить прощения у тех, кого обидели, и простить всех.

Что нельзя делать в Сочельник?

  • Вечером нельзя убирать в доме.
  • Ссориться, сплетничать, ругаться, сквернословить.
  • Употреблять в пищу продукты животного происхождения, мясо, молоко, яйца.

Приметы Сочельника

1. Нужно вечером зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.

2. Нельзя надевать одежду темного цвета, иначе год пройдет в слезах.

3. Иней на деревьях в Сочельник – к хорошему урожаю.

4. Если в этот день увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 января отмечается рождественский Сочельник. В этот день православные христиане готовятся к большому празднику – Рождеству Христову. Рассказываем, что можно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Взял в долг у отца и построил бизнес в США». Как парень из российской глубинки стал популярным блогером и предпринимателем
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by