Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством: традиции и приметы

Источник материала: ОНТ

6 января отмечается рождественский Сочельник. В этот день православные христиане готовятся к большому празднику – Рождеству Христову. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о приметах и традициях Сочельника.

Традиции рождественского Сочельника

С утра в этот день хозяйки убираются в доме, а затем начинают готовить праздничные яства на Рождество. Их должно быть 12. В Сочельник еще соблюдается строгий пост, есть можно кутью, хлеб, а пить – узвар. Верующие посещают богослужение в храмах – литургию и всенощное бдение.

Хозяйки оформляют праздничный стол – застилают его новой скатертью, кладут под нее пучок сена – символ яслей, где родился Иисус. В центре ставят букет из еловых веток, свечи, размещают праздничные блюда. Их оставляют на ночь для умерших родственников.

Раньше в Сочельник молодежь собиралась компаниями, все переодевались в костюмы животных, ходили по домам и пели колядки. Важный атрибут – Вифлеемская звезда, ее делали из из цветной бумаги, лент, а в центре была икона. Колядующим принято давать выпечку, конфеты, деньги.

Распространены были гадания в ночь с 6 на 7 января. Также обязательно нужно попросить прощения у тех, кого обидели, и простить всех.

Что нельзя делать в Сочельник?

Вечером нельзя убирать в доме.

Ссориться, сплетничать, ругаться, сквернословить.

Употреблять в пищу продукты животного происхождения, мясо, молоко, яйца.

Приметы Сочельника

1. Нужно вечером зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.

2. Нельзя надевать одежду темного цвета, иначе год пройдет в слезах.

3. Иней на деревьях в Сочельник – к хорошему урожаю.

4. Если в этот день увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Фото: depositphotos.com

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