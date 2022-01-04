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В Бресте легковушка сбила перебегавшего дорогу подростка
Источник материала: ОНТБресте легковушка сбила перебегавшего дорогу подростка" class="one-news__figure-img">
В Бресте автомобиль сбил подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом
Инцидент произошел около 17 часов 3 января на ул. Речицкой. Легковой Opel, за рулем которого находилась 38-летняя местная жительница, наехал на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, школьник увидел подъезжающий к остановке автобус и решил перебежать дорогу, чтобы успеть сесть в общественный транспорт.
Подросток получил легкие травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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В Бресте автомобиль сбил подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. Инцидент произошел около 17...
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