Как правильно вести себя, когда на улице гололед? Простые советы от травматолога, которые помогут уберечься от переломов

Источник материала: ОНТ

Из-за резких перепадов температуры местами улицы превратились в сплошной каток. Врачи отмечают много гололедных травм. Поэтому будем напоминать правила зимней экипировки и ходьбы по обледеневшей поверхности. Подробнее об этом расскажет заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 городской клинической больницы №6 г. Минска Владимир Малец.

Подробности смотрите в видео:





Подписывайтесь на нас в Telegram