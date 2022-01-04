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Как правильно вести себя, когда на улице гололед? Простые советы от травматолога, которые помогут уберечься от переломов
Источник материала: ОНТ
Из-за резких перепадов температуры местами улицы превратились в сплошной каток. Врачи отмечают много гололедных травм. Поэтому будем напоминать правила зимней экипировки и ходьбы по обледеневшей поверхности. Подробнее об этом расскажет заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 городской клинической больницы №6 г. Минска Владимир Малец.
Подробности смотрите в видео:
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Как правильно вести себя, когда на улице гололед? Простые советы от травматолога, которые помогут уберечься от переломов
Из-за резких перепадов температуры местами улицы превратились в сплошной каток. Врачи отмечают много гололедных травм. Поэтому будем напоминать правила зимней...
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