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Как правильно вести себя, когда на улице гололед? Простые советы от травматолога, которые помогут уберечься от переломов

04.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно вести себя, когда на улице гололед? Простые советы от травматолога, которые помогут уберечься от переломов

Из-за резких перепадов температуры местами улицы превратились в сплошной каток. Врачи отмечают много гололедных травм. Поэтому будем напоминать правила зимней экипировки и ходьбы по обледеневшей поверхности. Подробнее об этом расскажет заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 городской клинической больницы №6 г. Минска Владимир Малец.

Подробности смотрите в видео:


 

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Теги: Минск
 
 
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Из-за резких перепадов температуры местами улицы превратились в сплошной каток. Врачи отмечают много гололедных травм. Поэтому будем напоминать правила зимней...
 
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