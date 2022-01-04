ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

4 января в Минске зафиксирован температурный рекорд за последние 30 лет

04.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

4 января в Минске зафиксирован температурный рекорд за последние 30 лет

4 января стал самым теплым днем за последние 30 лет. Температура воздуха в Минске +4°С – это на 9°С выше климатической нормы, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на данные «Яндекса».

Как сообщает Белгидромет, 5 января в Беларуси станет еще теплее – от 0°С по северу до +7°С по югу. Кроме того, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром по северу местами ожидается сильный мокрый снег.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 января стал самым теплым днем за последние 30 лет. Температура воздуха в Минске +4°С – это на 9°С выше климатической нормы, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Взял в долг у отца и построил бизнес в США». Как парень из российской глубинки стал популярным блогером и предпринимателем
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by