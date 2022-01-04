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4 января в Минске зафиксирован температурный рекорд за последние 30 лет
Источник материала: ОНТ
4 января стал самым теплым днем за последние 30 лет. Температура воздуха в Минске +4°С – это на 9°С выше климатической нормы,
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Фото: архив БЕЛТА
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4 января стал самым теплым днем за последние 30 лет. Температура воздуха в Минске +4°С – это на 9°С выше климатической нормы, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на...
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