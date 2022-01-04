4 января в Минске зафиксирован температурный рекорд за последние 30 лет

Источник материала: ОНТ

4 января стал самым теплым днем за последние 30 лет. Температура воздуха в Минске +4°С – это на 9°С выше климатической нормы, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на данные «Яндекса».

Как сообщает Белгидромет, 5 января в Беларуси станет еще теплее – от 0°С по северу до +7°С по югу. Кроме того, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром по северу местами ожидается сильный мокрый снег.

Фото: архив БЕЛТА

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