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«Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

04.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. «Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице.

Это стало возможным благодаря домашней победе над главным конкурентом – жлобинским «Металлургом». Итог встречи – 4:3. Перед этим поединком «Металлург» опережал команду Сергея Стася на один балл. Сейчас у «Гомеля» 59 очков, на одно меньше у клуба из Жлобина. Лидирует минская «Юность», у которой 61 очко. Сегодня действующим чемпионам Беларуси предстоит сыграть против солигорского «Шахтера». Начало встречи – в 18:45. А гродненский «Неман» дома примет «Динамо-Молодечно». Матч стартует в 20:25.

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Теги: Гомель
 
 
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. «Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице. Это стало возможным благодаря домашней победе над главным...
 
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