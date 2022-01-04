«Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. «Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице.

Это стало возможным благодаря домашней победе над главным конкурентом – жлобинским «Металлургом». Итог встречи – 4:3. Перед этим поединком «Металлург» опережал команду Сергея Стася на один балл. Сейчас у «Гомеля» 59 очков, на одно меньше у клуба из Жлобина. Лидирует минская «Юность», у которой 61 очко. Сегодня действующим чемпионам Беларуси предстоит сыграть против солигорского «Шахтера». Начало встречи – в 18:45. А гродненский «Неман» дома примет «Динамо-Молодечно». Матч стартует в 20:25.

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