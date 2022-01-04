«Взял в долг у отца и построил бизнес в США». Как парень из российской глубинки стал популярным блогером и предпринимателем

Источник материала: ProBusiness



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«В августе 2018 года я приехал в США по студенческой визе, чтобы учиться на языковых курсах. Сейчас я веду блог о жизни в Америке и являюсь соучредителем компании A&K American Educational Consulting . Мы помогаем приехать в США, поступить в учебное заведение, получить визу и улучшить свой английский», — так коротко описывает свою историю успеха Антон Наянзин, у которого больше 100 тысяч подписчиков в Instagram и более 120 тысяч — в Telegram . Блогер и предприниматель рассказал «Про бизнес» подробности своего пути в такой необычный бизнес.

Почему я уехал в США

— Я вырос в небольшом городе Октябрьский с населением 100 тысяч человек в Республике Башкортостан (Российская Федерация). Мой папа — инженер, а мама — режиссер в театре, где я занимался 5 лет.

В 2014 году на фоне политической ситуации во мне резко проснулся «патриотизм». Я был настроен достаточно «пророссийски» и вступал во многие споры. Но у меня развито критическое мышление, и в итоге я стал прислушиваться к другим мнениям, изучать другую сторону. На 18-летие отец подарил мне поездку в Европу — Австрия, Германия, Чехия. Это закрепило результат. Я своими глазами увидел, насколько лучше живут западные страны. И мои иллюзии по поводу России развеялись.

Я увлекся статистикой, изучал разные страны и существующие системы, активно менял свои взгляды. Начал много читать, в том числе американских и западноевропейских писателей, — и у меня совсем поменялось мировоззрение. Я понял, что Россия мне не близка, что я хочу говорить на мировом языке, хочу жить в стране с самыми большими возможностями. Изучив вопрос, я понял, что Нью-Йорк как город и Калифорния как штат имеют самую большую экономику. А США как страна имеет самый большой ВВП в мире.

Меня это привлекло: большие возможности в каждом штате, всегда можно поменять место, где ты живешь, много свободы в целом. Весь мир сконцентрирован на этой стране, и даже если здесь происходит что-то плохое, об этом все говорят. А мне хотелось жить в центре мира.



Фото предоставлено героем публикации

Я рассматривал Остин — город в Техасе, который многие хвалят. Если взять соотношение цен к зарплатам, то в Остине оно оптимальное. Среднему классу там живется лучше, потому что налоги ниже. Но в итоге выбрал Сан-Диего в Калифорнии — из-за океана и красивых видов, потому что подозревал, что буду вести блог. Мне интересно рассказывать и рассуждать об Америке. Я продолжаю изучать эту страну и знаю больше, чем многие другие блогеры.

Как все начиналось

Когда я приехал в США, знакомый сказал, что паблики об этой стране в Telegram — очень популярный контент. У меня уже был опыт ведения пабликов, я понимал, как создавать контент и раскручивать блог. В итоге решил создать телеграм-канал и вложиться в него.

Я занял у отца около $ 9 тысяч на несколько месяцев: до момента, когда канал начнет приносить доход с продажи рекламы.

Мой отец — небогатый человек, но занимается инвестициями, и у него отлично развито финансовое мышление, он мне с детства это прививал. Например, за «пятерку» в школе давал 5 рублей. И даже в мой паблик вкладывался еще до Being American. Я попросил у него примерно $ 1000, чтобы ускорить развитие паблика и выйти на определенный уровень дохода, а потом деньги ему отдавал.



Фото предоставлено героем публикации

Я сразу вложил большую сумму в развитие — не растягивал бюджет. Понимал, что эффективнее сразу набрать подписчиков и начать продавать дорогую рекламу. В момент открытия канала один пост уже стоил 12 тысяч российских рублей (примерно $ 162). Так что я отдал отцу деньги через полгода.

Я набрал аудиторию из американских и российских пабликов и телеграм-каналов. Так, целевая аудитория собралась из людей 20−35 лет, которые любят путешествовать, думают о том, чтобы поменять страну для жизни, а также хотят выучить английский язык.

Изначально я думал, что буду просто продавать рекламу и этим зарабатывать на жизнь. Но чем больше канал, тем слабее прирост подписчиков, больше отписок и тем дороже обходится каждый подписчик. Если бы я не начал сотрудничать с языковой школой, в которой учился на тот момент в Америке, то долго бы не продержался. Но вслед за мной в школу стали приезжать мои друзья, а затем и подписчики. Руководство заметило это и предложило сотрудничество.

Как появилась компания

Когда я только начал вести блог, стали поступать запросы о помощи в заполнении грин-карты, ДС-160 или просто консультации. Постепенно поток рос, и в один момент появилась идея создать компанию.

Открыть компанию в США несложно: можно без проблем сделать это за неделю. Однако Калифорния — самый зарегулированный штат. Тут много законов, бумажек, налогов. Это раздражает. Но когда есть возможность обратиться к специалистам, это уже не такая большая проблема.



Фото предоставлено героем публикации

В языковой школе я познакомился с Кристиной — она тоже приехала в США благодаря моему блогу. Окончив МГИМО, Кристина решила подтянуть разговорный английский. Мы сошлись во взглядах и принципах работы — и в итоге стали соучредителями A&K American Educational Consulting.

На начальном этапе в нашей команде было 2−3 человека. Мы нанимали желающих из тех подписчиков, которые проявляли активность. Сейчас у нас 6 отделов и 50 человек.

Однако мы столкнулись с кадровой проблемой: хочется находить умных ребят, которые многое могут, умеют и делают без ошибок, но в итоге приходится постоянно отсеивать тех, с кем не получилось сотрудничать.

Мы проводим жесткий отбор, потому что раньше в некоторых отделах команда была не очень компетентной. Особое внимание уделяем образованности — нужно, чтобы люди быстро работали, принимали решения, чтобы у них был развит эмоциональный интеллект. Сотрудники общаются с клиентами, а тут важно понимать их желания, чтобы общение было адекватным.

Мы продвигаемся во всех соцсетях, также используем контекстную рекламу. Хорошо работает реклама у американских блогеров, потому что попадает в целевую аудиторию. Общая аудитория на всех платформах у меня более 500 тысяч человек. Все заточено под рекламу, поэтому на продвижение тратим большие суммы.

Как работаем с клиентами

Мы стараемся поддерживать высокую клиентоориентированность и работаем под запросы: подготовить к собеседованию, проконсультировать, заполнить бумаги. Для клиентов часто важны скорость (кто-то хочет уже через месяц быть в Америке) и надежность (чтобы вариант с языковыми курсами на 100% сработал, потому что по туристической визе часто отказывают).

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Конкуренция в нашем сегменте есть — многие американские блогеры предлагают подобные услуги. Но мы выделяемся тем, что общаемся с подписчиками. У нас есть чаты в каждом городе, куда они приезжают. Мы помогаем с гайдами, с арендой жилья и машин, отвечаем на вопросы. Так образуется сильное комьюнити. Это наше главное преимущество. Ребята чувствуют, что мы всегда рядом.

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