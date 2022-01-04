ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Револьвер образца 1895 года нашли в Чашниках

04.01.2022 16:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках местный житель обнаружил револьвер образца 1895 года, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Во дворе одного из домов райцентра на месте снесенной хозпостройки пенсионер увидел предмет, похожий на оружие. О своей находке он сообщил в милицию.

Эксперты установили, что это огнестрельное оружие - револьвер системы Нагана образца 1895 года. Но сейчас он уже непригоден для стрельбы. По данному факту Чашникским РОВД проводится проверка.

Судебные эксперты напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на оружие или боеприпасы, необходимо сразу сообщить о находке в милицию. Запрещено брать найденные предметы в руки, перемещать с места, разбирать и проверять на пригодность к стрельбе.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты установили, что это огнестрельное оружие - револьвер системы Нагана образца 1895 года. Но сейчас он уже непригоден для стрельбы. По данному факту Чашникским...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гомель» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by